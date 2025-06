Giornata internazionale dello yoga | pratica al tramonto sul lungomare

Un'occasione unica per immergersi nella pace e nell'armonia dello yoga, godendo del suggestivo tramonto sul mare di Brindisi. La Giornata internazionale dello yoga invita tutti a connettersi con se stessi e con la natura, tra posture, respirazione e meditazione. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il benessere in un contesto mozzafiato, promosso dall'Ambasciata indiana e aperto a tutti gli appassionati e curiosi.

BRINDISI - Anche a Brindisi viene celebrata la Giornata internazionale dello yoga (Idy). Appuntamento per domenica 22 giugno, dalle ore 19 alle 21.30, presso il lungomare Regina Margherita vicino a Palazzo Montenegro. L'iniziativa al tramonto è promossa in tutta itali dall'Ambasciata indiana

