Giornata Internazionale dello Yoga | eventi speciali al Parco delle Cascine e alla Manifattura Tabacchi

Preparati a vivere una giornata all'insegna di equilibrio e serenità! Sabato 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il Parco delle Cascine e la Manifattura Tabacchi si trasformeranno in spazi di pace e rinnovamento. Due eventi speciali, pensati per tutti, offriranno un’occasione unica per connettersi con sé stessi e con gli altri. Non perdere questa opportunità di scoprire i benefici dello yoga e lasciarti coinvolgere dall’energia del benessere!

Si avvicina un evento dedicato al benessere e alla pratica millenaria dello yoga, che unisce corpo e mente. L'appuntamento è fissato per sabato 21 giugno e si articolerà in due momenti distinti e suggestivi, pensati per coinvolgere sia i praticanti esperti che i curiosi desiderosi di avvicinarsi.

