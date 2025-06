Giornata della vitiligine domenica incontro a Roma promosso dall’ospedale Israelitico

In occasione della Giornata mondiale della Vitiligine, domenica 22 giugno a Roma, l’Ospedale Israelitico apre le sue porte per sensibilizzare e condividere speranze. Un evento unico presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia, dalle 18 alle 20, dedicato a informare, sostenere e promuovere una maggiore comprensione di questa condizione. Un’occasione imperdibile per fare luce sulla vitiligine e rafforzare il senso di comunità. Non mancate!

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della Vitiligine, che si celebra ogni anno l'ultima domenica di giugno, l'ospedale Israelitico di Roma – dove opera una Struttura Superspecialistica, il Centro di Fotodermatologia e cura della Vitiligine – promuove domenica 22 giugno – dalle 18 alle 20 nella sede dell'Associazione Civita in Piazza Venezia a Roma .

