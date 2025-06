Giorgio Panariello ad Extra Soundcheck | ‘Il futuro? Meglio raccontarlo che rincorrerlo’

Preparati a scoprire il sorprendente ritorno di Giorgio Panariello con “E se domani…”, un viaggio tra speranze e incertezze del futuro prossimo. Tra una prova e l’altra, l’attore toscano ci svela i suoi pensieri e le sue emozioni nel nuovo format “Extra Soundcheck”, disponibile sui nostri canali social e web. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi al talento di Panariello: il futuro si racconta meglio che rincorrerlo.

E sottilineo “se”. Il ritorno di Giorgio Panariello a teatro con “E se domani.” è un viaggio tra le incognite, le inquietudini e le speranze del futuro prossimo venturo che l’attore toscano racconta, tra una prova e l’altra, sulla poltrona di “Extra Soundcheck” il nuovo format dedicato al mondo dello spettacolo disponibile sui canali social e web del nostro giornale. Debutto ad ottobre, con tappe poi in tutta Italia. Nel passaggio da “La favola mia” ad “E se domani.” cosa s’è portato dietro? “Come diceva ‘A muso duro’ di Pierangelo Bertoli in questo nuovo lavoro intendo tenere un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgio Panariello ad Extra Soundcheck: ‘Il futuro? Meglio raccontarlo che rincorrerlo’

