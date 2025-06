Giorgia Meloni ha perdonato il prof che minacciò di morte sua figlia presto l’incontro con Stefano Addeo E lui si commuove

In un gesto che ha commosso l’Italia, Giorgia Meloni ha perdonato il professore coinvolto in una controversia social, incontrandolo di persona. Stefano Addeo, travolto dalle polemiche per un post inquietante, ha ricevuto un segno di umanità dalla premier, dimostrando che il dialogo e il perdono possono superare anche le tensioni più forti. Questo episodio ci ricorda che…

Stefano Addeo, il professore travolto dalle polemiche per un post pubblicato sui social in cui augurava la morte alla figlia di Giorgia Meloni, incontrerà la premier. «Non dimenticherò mai questo gesto. In un momento in cui avrebbe potuto ignorarmi, tra mille impegni istituzionali e responsabilità, il presidente ha scelto di rispondere. È un segnale di grande umanità. La ringrazio con tutto il cuore», dice al quotidiano Il Roma il docente di 65 anni, che insegna al liceo Medi di Cicciano, in provincia di Napoli. Le scuse e il tentato suicidio. L’episodio per cui Stefano Addeo è finito sotto i riflettori mediatici risale a inizio giugno, quando pubblicò un post su Facebook in cui augurava alla figlia di Giorgia Meloni di «fare la fine della ragazza di Afragola». 🔗 Leggi su Open.online