Gioco delle tre carte | quattro fogli di via per un anno da Bellagio Magreglio e Lezzeno

Quattro fogli di via sono stati emessi dalla polizia di Como nei giorni scorsi, nei confronti di altrettanti soggetti rumeni sorpresi a Bellagio a maggio mentre coinvolgevano passanti nel "Gioco delle tre carte". Una misura che mira a garantire sicurezza e tranquillità nelle affascinanti località di Bellagio, Magreglio e Lezzeno, assicurando che episodi di disturbo e truffa siano contenuti e prevenuti.

