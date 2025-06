Gioca 5 euro e vince mezzo milione

Una semplice giocata da 5 euro si è trasformata in un sogno diventato realtà per una donna di Cernusco sul Naviglio, che ha conquistato mezzo milione di euro grazie al biglietto 'Miliardario New'. Un colpo fortunato che ha lasciato tutti a bocca aperta, confermando quanto il gioco possa regalare emozioni intense e sorprendenti. La sua storia dimostra che, con un po’ di fortuna, anche le giornate più ordinarie possono diventare memorabili.

A confermare la notizia è stato il titolare.

