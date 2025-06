Ginnastica ritmica Michelotti e Bindi fuori dalle finali ai Mondiali juniores

L’Italia della ginnastica ritmica si ferma ai blocchi di partenza ai Mondiali juniores di Sofia: Michelotti e Bindi non riescono ad entrare nelle finali individuali. Un risultato che delude, ma non spegne la passione e il talento delle giovani promesse azzurre, pronte a tornare più forti di prima per le prossime sfide. La strada verso il successo è ancora lunga e ricca di opportunità.

Non ci saranno italiane nelle finali individuali dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Dopo aver mancato l’obiettivo tra palla e cerchio, le azzurre non sono riuscite a rientrare tra le migliori otto atlete del turno preliminare tra nastro e clavette e dunque non potranno lottare per le medaglie in questa rassegna iridata di categoria previste domenica 22 giugno. Carol Michelotti ha terminato al dodicesimo posto con le clavette, venendo valutata in 24.250 (8.6 per le difficoltà, 7.9 di esecuzione e 7.75 di artisticità). Ginevra Bindi ha chiuso in ventesima piazza con il nastro, ottenendo un riscontro di 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Michelotti e Bindi fuori dalle finali ai Mondiali juniores

