Gin’Land il gin della Valsesia premiato all’IWSC 2025 con la medaglia d’argento

Un gin nato tra i pascoli della Valsesia è stato riconosciuto tra i migliori al mondo. Il progetto artigianale Gin’Land ha ottenuto 90 punti all’International Wine & Spirit Competition (Iwsc) 2025 di Londra. Gin’Land è nato per gioco, una sera a cena, nel febbraio 2024: un gruppo di amici parlava della Valsesia, del suo carattere ruvido e sincero, e della straordinaria varietà di botaniche che crescono nei suoi prati, boschi e pendii. A un certo punto qualcuno ha detto: «Ma perché non racchiudere tutto questo in un gin?». L’idea ha fatto sorridere tutti, ma poi è rimasta lì. Come certe intuizioni semplici e potenti che sembrano leggere, ma si piantano nel cuore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it