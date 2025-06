Ginevra Torresi top conquista l’argento.

L’Accademia Prato Ju Jitsu conferma ancora una volta il suo eccezionale talento, portando a casa una medaglia d’argento grazie alla straordinaria Ginevra Torresi al "Mediterranean Open 2025". Un risultato che sottolinea la crescita e l’eccellenza delle arti marziali italiane nel panorama internazionale, in una competizione storica con 24 nazioni e 860 atleti. La giovane promessa si è distinta nel suo debutto assoluto nella categoria Under...

Accademia Prato Ju Jitsu di nuovo sugli scudi nel panorama delle arti marziali internazionali. Stavolta a brillare è stata la stella di Ginevra Torresi, che ha ottenuto una inaspettata medaglia d’argento al prestigioso "Mediterranean Open 2025". La manifestazione ha portato in Italia il meglio del ju jitsu mondiale in una prima edizione da record, con 24 nazioni, 55 società italiane e 860 atleti in gara. Al debutto assoluto nella categoria Under 21 63 kg, Torresi ha subito affrontato la campionessa italiana in carica, Giulia Di Maggio, aggiudicandosi il match per la squalifica con doppia penalità dell’avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it