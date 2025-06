Ginecologa sequestrata in ospedale | Che riscatto dobbiamo pagare?

Un episodio inquietante scuote il mondo sanitario napoletano: una ginecologa è stata sequestrata in un ospedale, e si parla di un riscatto da pagare. L’Ordine dei Medici di Napoli esprime profonda preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario e per lo svolgimento delle attività assistenziali. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e garantire che episodi di questa gravità non si ripetano, tutelando così la dignità e la sicurezza di tutti.

"L’Ordine dei Medici - Chirurghi e Odontoiatri di Napoli apprende con profondo sconcerto la notizia dell’episodio avvenuto ieri sera presso l’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo quanto riportato dai media, il padre di una paziente – rimasto fuori dall’orario di visita – ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ginecologa sequestrata in ospedale: "Che riscatto dobbiamo pagare?"

In questa notizia si parla di: ospedale - ginecologa - sequestrata - riscatto

Ginecologa sequestrata in ospedale: Che riscatto dobbiamo pagare?; Castellammare, ginecologa aggredita in ospedale dal padre di una paziente. Zuccarelli: «Episodio intollerabile»; Castellammare, ginecologa aggredita al San Leonardo la solidarietà dell’ordine dei Medici.

Castellammare, ginecologa sequestrata dal padre di una paziente: follia al San Leonardo - Insulti, calci e medico sotto sequestro, follia e paura al San Leonardo di Castellammare dove mercoledì sera il padre di una paziente ricoverata ha dato in escandescenza. Lo riporta msn.com

Perquisizioni e sequestri nell'ospedale di Catanzaro - I Carabinieri del Nas ed i finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei ... Da ansa.it