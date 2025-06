Ginecologa sequestrata e aggredita all’ospedale di Castellammare di Stabia | indigna la comunità medica

Una grave aggressione scuote il settore sanitario napoletano: una ginecologa è stata sequestrata e aggredita all’ospedale di Castellammare di Stabia, suscitando indignazione tra la comunità medica. L’episodio, avvenuto mercoledì 18 giugno, mette in luce le tensioni e le minacce che i professionisti affrontano quotidianamente. È fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e tutela per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Una grave aggressione ai danni di una ginecologa è avvenuta nella serata di mercoledì 18 giugno presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il padre di una paziente, non autorizzato ad entrare oltre l'orario di visita, ha aggredito il personale sanitario e ha trattenuto contro la sua volontà la dottoressa, arrivando a sfondare una porta di accesso. La dura condanna dell'Ordine dei Medici di Napoli. L'episodio è stato definito dall'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Napoli come "un gesto di estrema gravità che colpisce profondamente la comunità medica e ogni operatore impegnato per la salute dei cittadini".