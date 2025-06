Gilet per bambini fatti con pelliccia di gatto | la scoperta choc sugli scaffali di un centro commerciale

Una scoperta scioccante scuote Melbourne: sulle corsie di un centro commerciale vengono venduti gilet per bambini realizzati con pelle di gatto, insieme a berretti di volpe e procione. L’indignazione cresce tra i cittadini e le associazioni animaliste, che chiedono immediatamente giustizia e trasparenza. Questo scandalo mette in luce le pratiche poco etiche del commercio di pellicce e solleva un'importante questione sulla tutela degli animali. È fondamentale agire subito per fermare queste crudeltà .

Sugli scaffali di un centro commerciale di Melbourne sono in vendita dei gilet con pelliccia di gatto e scoppia lo scandalo. Come riporta il DailymMail, un gilet per bambini realizzato con la pelle di due gatti è stato trovato sugli scaffali di un negozio della catena Suttons UGG; mentre alcuni berretti sempre con peli di volpe e procione sono stati venduti al Queen Victoria Market nel centro di Melbourne. È grazie all’ Animal Justice Party e al collettivo Collective Fashion Justice che sono state effettuate analisi sui prodotti incriminati. Sui capi l’etichetta riportava un “100% pelle di pecora australiana o lana australiana”, ma i test effettuati dalla società di analisi hanno rivelato che probabilmente era realizzata con fibre di gatti e conigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gilet per bambini fatti con pelliccia di gatto: la scoperta choc sugli scaffali di un centro commerciale

