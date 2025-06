Gilda Ambrosio apre il primo negozio The Attico | perché nel centro della boutique c'è un bagno di lusso

Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini conquistano Ibiza con il loro primo store The Attico, un vero e proprio viaggio sensoriale nel cuore della moda di lusso. La boutique, impreziosita da un raffinato bagno di lusso al centro, riproduce ambienti che trasportano i clienti in un’esperienza unica di eleganza e scoperta. Scopriamo insieme come questa innovativa scelta definisce l’essenza del brand e rivoluziona il retail di alta moda.

Il primo store di The Attico: “The Bathroom” è un’esperienza immersiva di stile e materia. - Il primo store di The Attico: tra arte e intimità, dove il retail diventa installazione narrativa, nasce il primo flagship store del brand italiano ... Scrive mam-e.it