Gigi Finizio in concerto a San Nicola Manfredi | il 21 giugno l’attesissimo live

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica e emozioni con Gigi Finizio, il cantautore partenopeo che ha conquistato generazioni. Sabato 21 giugno 2025, nella suggestiva piazza della Madonnina a San Nicola Manfredi, l’artista si esibirà in un concerto imperdibile, portando sul palco i suoi grandi classici e le più recenti hit. Un evento da non perdere: lascia che la musica di Finizio illumini questa magica serata estiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Gigi Finizio il grande protagonista di una nuova tappa della IV edizione dell’ Estate Sannicolese, in programma sabato 21 giugno 2025 in località Pagliara. L’apprezzato cantautore partenopeo si esibirà in concerto nella suggestiva cornice di piazza della Madonnina, promettendo una serata ricca di emozioni, musica e grandi classici del suo repertorio. L’evento rappresenta uno dei momenti clou del cartellone estivo organizzato dal Comune di San Nicola Manfredi, guidato dal sindaco Arturo Vernillo, che anche quest’anno ha voluto puntare su nomi di grande richiamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it