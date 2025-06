Gigi Cagni sul fallimento del Brescia

Gigi Cagni, ex allenatore e icona del Brescia, riflette con amarezza sul recente fallimento del club, un evento che ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori. A 75 anni, il suo pensiero sulla gestione Cellino apre un dialogo su responsabilità e scelte. Ricordando la salvezza del 2017, Cagni invita a una riflessione profonda sul futuro della società . Ma ciò che è accaduto...

Il fallimento ha sconvolto tutti! Le parole dell’ex Gigi Cagni fanno riflettere sulla gestione Cellino. ll 14 giugno Gigi Cagni ha compiuto 75 anni, ma il regalo più bello sarebbe potuto arrivare con un mese d’anticipo: la salvezza diretta del Brescia  ottenuta il 13 maggio. Un risultato che ricordava la salvezza conquistata proprio da lui nel 2017, sulla stessa panchina biancazzurra. Ma ciò che è accaduto dopo ha lasciato il tecnico e tifoso bresciano con l’amaro in bocca. Calcionews24.com riporta le dichiarazioni del tecnico ormai in pensione Intervistato sul tracollo societario, Cagni non nasconde la sua amarezza: “Non so davvero cosa dire. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gigi Cagni sul fallimento del Brescia

In questa notizia si parla di: gigi - cagni - fallimento - brescia

Brescia, il fallimento ha sconvolto tutti! Le parole dell’ex Gigi Cagni fanno riflettere sulla gestione Cellino - Il fallimento del Brescia ha lasciato tutti sgomenti, anche l’ex allenatore Gigi Cagni, che a 75 anni riflette sulle scelte di gestione di Cellino.

Cagni: «Brescia, non avere paura e fatti trascinare dall’atmosfera»; Cagni: Il Brescia ha pochi leader, pensi prima alla salvezza; Brescia, Cagni: Che impresa questa salvezza.

Brescia, il fallimento ha sconvolto tutti! Le parole dell’ex Gigi Cagni fanno riflettere sulla gestione Cellino - Brescia, la delusione di Gigi Cagni su quello che è stato il fallimento della squadra lombarda Il 14 giugno Gigi Cagni ha compiuto 75 anni, ma il regalo più bello sarebbe potuto arrivare con un mese d ... Scrive calcionews24.com

Ex Sampdoria, Cagni sul caso Brescia: «Si tratta di una situazione particolarissima, hanno sbagliato tutti. Questa cosa non è possibile» - Luigi Cagni, ex allenatore della Sampdoria, ha commentato il caso che ha colpito il Brescia che riguardato i blucerchiati: le parole Luigi Cagni, ex allenatore della Sampdoria, ha commentato il caso c ... Segnala sampnews24.com