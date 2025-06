Gigi Buffon | Mi fa piacere che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique di Gattuso Cosa disse

Gigi Buffon, simbolo eterno del calcio italiano, si distingue ancora una volta per la sua saggezza e passione. Ricordando le parole di Luis Enrique e il suo apprezzamento per Gattuso, Buffon sfata i miti su un calcio solo difensivo, dimostrando che il bello dello sport sta nella forza della strategia e nella determinazione. Scopriamo insieme come questa memoria storica possa ispirarci ancora oggi a guardare oltre gli stereotipi.

Gattuso nuovo ct dell’Italia, Buffon ricorda la stima di Luis Enrique ai tempi del Valencia e respinge i pregiudizi su un calcio solo difensivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: buffon - luis - enrique - gattuso

Buffon: «Bene, qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso. Si danno etichette per non approfondire» - Gigi Buffon, icona del calcio italiano, ha recentemente sottolineato l'importanza della scelta di Gattuso come nuovo ct della Nazionale, definendola “funzionale” e radicata nel rispetto reciproco.

Mondiale per club : Ho scelto questa foto perché è lui il grande eroe di una squadra perfetta, il PSG campione d'Europa meritamente, la squadra che ha sorpreso tutti e sta distruggendo tutte le squadre in Europa e nel mondo, Luis Enrique, un grande. Il PS Vai su Facebook

Umberto Chiariello critica la FIGC per Gattuso: “Gravina ha scelto Gattuso? Non scherziamo, non c'era da scegliere. Non c'erano allenatori veri per la panchina. L'Italia si è fatta sfuggire Ancelotti, era l'uomo giusto al posto giusto. Mandare via Spalletti era dove Vai su X

Gigi Buffon: Mi fa piacere che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique di Gattuso. Cosa disse; Buffon: «Bene, qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso. Si danno etichette per non approfondire; Buffon: Bene che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique su Gattuso. Passo indietro se il tempo dirà errore.

Gigi Buffon: “Mi fa piacere che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique di Gattuso”. Cosa disse - Gattuso nuovo ct dell’Italia, Buffon ricorda la stima di Luis Enrique ai tempi del Valencia e respinge i pregiudizi su un calcio solo difensivo ... Scrive fanpage.it

Buffon: "Bene che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique su Gattuso. Passo indietro se il tempo dirà errore" - Il capo delegazione dell`Italia Gianluigi Buffon ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ct della ... Come scrive msn.com