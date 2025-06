Giffoni55 il 25 luglio arriva Tim Burton e incontra i giurati

Il Giffoni Film Festival 2025 si prepara a un evento straordinario: il 25 luglio, Tim Burton, il maestro dell’immaginario gotico, arriverà in Italia per incontrare i giovani giurati della 55esima edizione. Un'occasione unica per scoprire i retroscena del suo mondo fantastico e anticipare l’entusiasmante ritorno di Mercoledì su Netflix, con nuovi misteri pronti a conquistare pubblico e critica. Prepariamoci a vivere un’estate all'insegna della creatività e della magia.

Roma, 19 giu. (askanews) – In occasione dell'arrivo su Netflix della seconda stagione di "Mercoledì" – con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia e venerdì 25 luglio sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro.