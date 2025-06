Giaveno ospita la Battaglia storica nel ‘700 per rievocare l' assedio di Torino

Giaveno si trasforma in un palcoscenico storico il 22 giugno, con la rievocazione dell’assedio di Torino del 1706, un evento imperdibile per appassionati e famiglie. Organizzata dagli Amici del Museo Pietro Micca, questa manifestazione porta indietro nel tempo, tra duelli, costumi d’epoca e atmosfere del ‘700. Alle 15:30, presso il Parco dell’Istituto Pacchiotti, il viaggio nel passato prenderà vita, coinvolgendo tutti in un’esperienza unica e suggestiva. Non mancate!

Domenica 22 giugno si svolgerà presso il Parco dell'Istituto Pacchiotti la manifestazione "Battaglia storica nel '700" organizzata dall'associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706. La manifestazione prevede alle 15,30 il ritrovo presso il Pacchiotti

