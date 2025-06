Giappone la coppia imperiale commemora le vittime della bomba atomica di Hiroshima

e segnò un doloroso punto di svolta nella storia mondiale. In un gesto di riflessione e rispetto, l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako hanno voluto commemorare le vittime di quella tragedia, sottolineando l'importanza della pace e della riconciliazione. Un monito per il mondo intero affinché simili orrori non si ripetano mai più.

L'imperatore Naruhito del Giappone e l'imperatrice Masako hanno reso omaggio alle vittime del bombardamento atomico a Hiroshima, in vista dell'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. La coppia imperiale ha deposto fiori bianchi al cenotafio dedicato alle vittime, presso il Parco commemorativo della pace della città giapponese. La bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti su Hiroshima il 6 agosto 1945 distrusse la città, uccidendo 140mila persone. Tre giorni dopo una seconda bomba su Nagasaki fece altre 70mila vittime.

