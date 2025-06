Giallo Villa Pamphili Kaufmann aveva ricevuto 863mila euro dal Mic per fare un film | verifiche in corso

Un mistero avvolge Villa Pamphili: secondo Open, Kaufmann avrebbe ricevuto 863mila euro dal MIC per un film mai realizzato. La ricerca di verità svela intrecci intricati tra finanziamenti pubblici e fatti inquietanti, mentre le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio. Cosa si nasconde dietro questa vicenda? La risposta potrebbe cambiare tutto.

La notizia è stata riportata dalla testata online Open, secondo cui, il presunto assassino della donna e della neonata rinvenute a Villa Pamphili, sotto il falso nome di Rexal Ford, avrebbe fatto richiesta del credito tax credit per la realizzazione di un film che sembra non essere mai stato prodotto. Il finanziamento era stato approvato nel 2020 e concesso tramite una società italiana di consulenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giallo Villa Pamphili, Kaufmann aveva ricevuto 863mila euro dal Mic per fare un film: verifiche in corso

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - giallo - kaufmann

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Giallo di Villa Pamphili, gli inquirenti italiani hanno identificato la donna trovata morta: si chiama Anastasia Trofimova, 29enne russa. Era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto il suo presunto omicida, Francis Kaufmann. La redazione di 'Chi l'h Vai su X

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Francis Kaufmann, alias Rexal Ford e il giallo di Villa Pamphili: Chi era e come è morta la mamma trovata senza vita con la figlioletta? Mercoledì #18giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiP Vai su Facebook

Il giallo di villa Pamphili, Kaufmann usava l'alias italiano per affittare una barca; L’identità segreta di Francis Kaufmann e il giallo delle tre carte di credito nell’omicidio di Villa Pamphili; Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini.

Giallo di Villa Pamphili: a Kaufmann 8oomila euro di tax credit per un film mai realizzato - L'uomo, con il nome di Rexal Ford, doveva essere il regista del film presentato alla commissione del ministero dei Beni Culturali da una società Maltese ed una Romana, ... msn.com scrive

Il giallo di Villa Pamphili, la donna era russa e si chiamava Anastasia - Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta in Villa Pamphili il 7 giugno scorso a distanza di circa 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. Come scrive ansa.it