Ghisolfi saluta la Roma | Grazie soprattutto a mago Ranieri questo club non si dimentica

Ghisolfi saluta la Roma, un addio che lascia un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Dopo un solo anno intenso e ricco di sfide, l’ormai ex responsabile dell’area tecnica giallorossa si congeda con gratitudine e nostalgia, ringraziando soprattutto Claudio Ranieri per aver riscritto insieme pagine di speranza e sacrificio. Un capitolo si chiude, ma le emozioni e le speranze romaniste continuano a vivere.

Dopo un solo anno, si è chiusa l'avventura di Florent Ghisolfi alla Roma. L'ormai ex responsabile dell'area tecnica giallorossa ha rescisso consensualmente il contratto con il club dopo un'annata travagliata, segnata dai tre cambi in panchina fino alla rincorsa per un piazzamento Champions grazie a Claudio Ranieri. Ghisolfi ha salutato il popolo romanista con una lettera emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram: " Un capitolo si chiude. Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l'opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l'accoglienza a braccia aperte.

