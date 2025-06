Ghisolfi Juve il francese saluta la Roma con un messaggio | Un capitolo si chiude Adesso si apre quello con i bianconeri? L’annuncio del DS francese

Il mondo del calcio è in fermento: Florent Ghisolfi saluta la Roma e si prepara a un nuovo capitolo con la Juventus. Dopo settimane di voci e attese, l’annuncio ufficiale segna la fine di un’epoca e l’inizio di una sfida tutta da scrivere. La rottura con i giallorossi apre le porte a un futuro promettente, ricco di ambizioni e nuovi traguardi. Resta da scoprire quali magie il francese porterà in bianconero.

Ghisolfi Juve, il francese saluta la Roma con un messaggio pubblicato sul profilo Instagram: l'ex DS giallorosso è pronto a passare in bianconero?. La rottura si è già materializzata nei giorni scorsi, ma ieri è diventata ufficiale. Tra Florent Ghisolfi e la Roma è finita. In attesa che gli si possano spalancare le porte della Juve, il francese si è ufficialmente congedato dai giallorossi con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Di seguito, evidenziamo il contenuto integrale delle sue parole. COMUNICATO – « Un capitolo si chiude. Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l'opportunità di dirigere questo club magico.