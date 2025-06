Gesenu oltre 70 i lavoratori impegnati per un ambiente più pulito

Gesenu dimostra il suo impegno per un ambiente più pulito e sostenibile coinvolgendo oltre 70 lavoratori in una giornata di plogging. Questa attività, che unisce corsa e raccolta dei rifiuti, si è svolta lungo il suggestivo percorso verde che collega Ponte Felcino a Ponte Valleceppi, sottolineando la visione aziendale di tutela ambientale e responsabilità sociale. Un passo concreto verso un futuro più sostenibile, dove il lavoro e la cura del territorio vanno di pari passo.

