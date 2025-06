Germania Francia e Regno Unito terranno colloqui sul nucleare con l’Iran

L'iniziativa dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito di incontrare l'Iran a Ginevra rappresenta un passo importante verso il dialogo sul nucleare. In un momento delicato di relazioni internazionali, questa occasione potrebbe segnare una svolta nella ricerca di un accordo condiviso. L'incontro, previsto per venerdì 20, promette di essere un'occasione cruciale per rafforzare la diplomazia e promuovere la stabilità globale.

I ministri degli Esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna avrebbero in programma di tenere colloqui sul nucleare con la controparte iraniana venerdì 20 a Ginevra. Lo ha riferito a Reuters una fonte diplomatica tedesca. I tre ministri incontreranno l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri Kaja Kallas, presso la missione permanente della Germania a Ginevra, prima confrontarsi con il ministro degli Esteri iraniano. L’iniziativa europea nasce nel timore dell’allargamento del conflitto in Medio Oriente. Anche perché Donald Trump starebbe ancora valutando se gli Stati Uniti si uniranno alla campagna militare di Israele contro l’Iran, alimentando il rischio che la crisi possa intensificarsi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Germania, Francia e Regno Unito terranno colloqui sul nucleare con l’Iran

In questa notizia si parla di: germania - francia - colloqui - nucleare

Unione europea, ecco la Weimar 2.0: l'asse tra Francia, Germania e Polonia ha nuove priorità (e l'Italia va in seconda fascia) - L'Unione Europea è in trasformazione con la nuova alleanza tra Francia, Germania e Polonia, che pone priorità diverse e fa scivolare l'Italia in secondo piano.

Prima dell'attacco di Netanyahu Francia, Germania e Regno Unito si erano allineati ai falchi dell'amministrazione Trump. Avevano minacciato di riattivare le sanzioni ONU contro l’Iran (snapback) se i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti fossero falliti. Hanno Vai su X

Telefonata Trump-Putin, il presidente americano annuncia un colloquio di oltre un'ora con il presidente russo. 'Non ci sarà pace immediata. Putin vuole rispondere all'attacco agli aeroporti' #ANSA Vai su Facebook

‘Colloqui Germania-Francia-Gb con l’Iran venerdì a Ginevra’; Colloqui sul nucleare con l’Iran: E3 e UE a Ginevra il 21 giugno; Colloqui sul nucleare a Ginevra: E3 e UE incontrano l'Iran.

Colloqui sul nucleare a Ginevra: E3 e UE incontrano l'Iran - I ministri degli Esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna e l'UE discutono con l'Iran sul nucleare a Ginevra. Lo riporta quotidiano.net

'Colloqui Germania-Francia-Gb con l'Iran venerdì a Ginevra' - I ministri degli Esteri di Germania, Francia, Gran Bretagna (il cosiddetto E3) e l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas terranno venerdì a Ginevra colloqui sul nucleare con l'Ira ... Come scrive tuttosport.com