Gerenzano | mistero sul cedimento stradale in via Berra

Gerenzano resta in attesa di chiarimenti sul misterioso cedimento di via Berra, avvenuto il 18 giugno. La piccola voragine, inizialmente attribuita a problemi idrici o fognari, ha spinto le autorità a indagare più approfonditamente. Nonostante le rassicurazioni di Alfa, le cause del cedimento rimangono un enigma, alimentando dubbi tra i residenti e rafforzando la necessità di interventi adeguati per garantire la sicurezza stradale.

Prosegue la chiusura parziale di via Berra a Gerenzano dopo il cedimento dell’asfalto verificatosi nel pomeriggio del 18 giugno. La voragine, larga circa dieci centimetri, aveva inizialmente fatto sospettare una perdita idrica o fognaria, ma gli accertamenti di Alfa hanno escluso danni alle condotte. Nonostante la video-ispezione non abbia rilevato anomalie nei sottoservizi, le cause . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

