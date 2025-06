Georgi Minoungou è cieco da un occhio ma gioca al Mondiale per Club | Faccio meglio di chi ne ha due

Georgi Minoungou, il coraggioso talento di 23 anni, sfida ogni limite indossando la maglia dei Seattle Sounders nel mondiale per club. Cieco da un occhio a causa di un'infezione grave, ha dimostrato che la determinazione può superare qualsiasi ostacolo, portandolo a confrontarsi con giganti come Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. La sua storia è un'ispirazione per tutti: scopri come ha trasformato le sfide in vittorie.

Il calciatore 23enne è nella squadra dei Seattle Sunders, inserita nel girone con Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Due anni fa un'infezione gli provocò un grave deficit visivo: "Ma ce l'ho fatta nonostante tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: georgi - minoungou - cieco - occhio

Georgi Minoungou è cieco da un occhio ma gioca al Mondiale per Club: Faccio meglio di chi ne ha due.

Cieco da un occhio per la lite al bar. Condannato l’aggressore - E l’imputato in quegli attimi concitati gli ha scagliato in faccia un boccale di birra: il vetro, trapassando l’occhio sinistro, ha fatto perdere la vista al 66enne dallo stesso occhio. Si legge su msn.com