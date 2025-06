Genova dossier contro Silvia Salis | ex assessore Gambino si autosospende ma resta in aula

In un clima di crescente tensione, Sergio Gambino si autoesclude dal suo ruolo in Fratelli d’Italia a seguito delle accuse riguardanti dossier contro la neo-sindaca Silvia Salis. Ma l’ombra dell’inchiesta si allunga, alimentando dubbi e divisioni all’interno del partito. La questione rischia di trasformarsi in un vero e proprio terremoto politico, mettendo alla prova la tenuta della leadership locale e la fiducia dei cittadini. Continua a leggere.

Sergio Gambino, ex assessore meloniano e oggi consigliere comunale, si è autosospeso da Fratelli d’Italia dopo essere finito al centro dell'inchiesta genovese su presunti dossieraggi contro la neosindaca Silvia Salis. La scelta non basta a spegnere le polemiche: cresce l’imbarazzo nel partito, che teme ora un'estensione dell'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

