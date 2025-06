Genoa Juve | quando andrà in scena la seconda partita dei bianconeri nella Serie A 2024 25? Ufficiali data e orario dove si vedrà in TV

La Juventus si prepara a scendere in campo per la seconda sfida della Serie A 2024/25, un incontro atteso con entusiasmo e tensione. Dopo l’esordio casalingo contro il Parma, i bianconeri di Igor Tudor affronteranno il Genoa a Marassi. Quando andrà in scena questa emozionante partita? Ecco tutte le informazioni ufficiali su data, orario e visibilità in TV, per non perdere neanche un minuto di questa sfida fondamentale.

Genoa Juve: quando si giocherà la seconda gara dei bianconeri nella Serie A 202425? Data e orario ufficiali, dove si vedrà in TV. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A  ha definito date e orari  delle prime tre giornate del campionato 202526. La Juve di Igor Tudor, dopo l’esordio nel match casalingo contro il Parma di Carlos Cuesta, sarà di scena a Marassi contro il Genoa. Il match andrà in scena domenica 31 agosto alle 18.30 contro il Genoa a Marassi, con diretta tv su DAZN. Nella passata stagione, la Juventus ha superato il Grifone con un netto 3-0 grazie alle reti di Vlahovic (doppietta) e Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juve: quando andrà in scena la seconda partita dei bianconeri nella Serie A 2024/25? Ufficiali data e orario, dove si vedrà in TV

In questa notizia si parla di: juve - seconda - bianconeri - serie

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione.

Il nuovo Direttore Generale della Juventus si presenta così in conferenza stampa Tudor allenerà i bianconeri anche dopo il Mondiale per Club, parole di Comolli ? Ufficialmente finito il valzer allenatori della Serie A: cosa ne pensate #Juventus #Tudor Vai su Facebook

Serie A, le curiosita' e i rankings bianconeri a fine campionato; Serie A, Venezia-Juventus 2-3. Bianconeri qualificati in Champions: gol e highlights; Venezia-Juventus 2-3, gol e highlights. Bianconeri qualificati in Champions League.

Serie A, data e ora di Juve-Inter: anticipi e posticipi delle prime tre giornate - Ancora mancano diversi mesi all'inizio della Serie A, ma i tifosi possono già cominciare a organizzarsi per le prime tre giornate di campionato. Secondo tuttosport.com

Dove vedere Juventus-Wydad Casablanca: a che ora la diretta e quando la differita - Wydad Casablanca: orario della diretta e info sulla differita del match della seconda giornata del Girone G del Mondiale per Club. Si legge su tag24.it