Gennaro Gattuso, simbolo di orgoglio tricolore, si presenta come nuovo commissario tecnico dell’Italia con entusiasmo e determinazione. L’ex Milan e Napoli ha condiviso il suo progetto per rilanciare la Nazionale, puntando a riconquistare il prestigio internazionale e qualificarsi al Mondiale. Con il metodo Gattuso, l’Italia ha trovato un leader pronto a rinnovare il calcio azzurro e a scrivere una nuova pagina di successi. Ora tocca a lui guidarci verso grandi traguardi.

Ora tocca a Gennaro Gattuso, presentato ufficialmente come nuovo commissario tecnico dell’Italia. E nel corso della sua prima conferenza stampa azzurra, l’ex allenatore del Napoli ed ex bandiera del Milan ha spiegato la sua visione, il suo progetto per rilanciare l'Italia, condurla al Mondiale e riportarla tra le grandi del calcio internazionale. Il metodo-Gattuso è chiaro. Infatti ha subito spiegato come gestirà gli infortuni durante i ritiri a Coverciano: tolleranza zero. " Nessuno potrà più tornare a casa per un dolorino ", è andato dritto al punto, rimarcando l’importanza della compattezza e della serietà all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gennaro Gattuso, orgoglio tricolore: la bordata sugli stranieri in Serie A

