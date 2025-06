Gennaro Gattuso non ringhia ma sorride | Abbiamo i talenti per andare ai Mondiali e non accetto rifiuti per dolorini…

Gennaro Gattuso, il “Ringhio” dal cuore d’oro, sorride e crede nel sogno di guidare l’Italia ai Mondiali. L’ex campione del Milan, con determinazione e passione, ha confermato di essere pronto a questa sfida, rifiutando ogni ostacolo e credendo nei talenti italiani. Per Gattuso, allenare la nazionale rappresenta molto più di un semplice obiettivo: è un sogno che si avvera, e non accetterà rifiuti quando si tratta di portare l’Italia in vetta.

Per Gennaro Gattuso allenare la nazionale «è un sogno che si avvera». L’ha dimostrato oggi in conferenza stampa all’hotel Parco dei principi a Roma, con il sorriso sulle labbra. L’ex centrocampista del Milan, noto con il soprannome di “Ringhio” per la tenacia con cui intimoriva gli avversari in campo, è pronto ad affrontare una nuova sfida sulla panchina degli azzurri in qualità di commissario tecnico. « Ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno colpito ma sentire papà e mamma emozionarsi ancora è stata l’emozione più grande », ha spiegato Gattuso. Quanto al nuovo impegno con la nazionale ha spiegato che «non sarà facile, ma c’è la consapevolezza che si può fare un grandissimo lavoro, c’è da lavorare, andare in giro, entrare nella testa dei giocatori». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gennaro Gattuso non ringhia ma sorride: “Abbiamo i talenti per andare ai Mondiali, e non accetto rifiuti per dolorini…”

In questa notizia si parla di: gennaro - gattuso - ringhia - sorride

Dal Mondiale 2006 al playoff di B: perché Gennaro Gattuso sarebbe voluto da tutti in squadra - Dal Mondiale 2006 al playoff di B, Gennaro Gattuso emerge come un vero esempio di dedizione e umanità.

Gennaro Gattuso non ringhia ma sorride: Abbiamo i talenti per andare ai Mondiali, e non accetto rifiuti per dolorini...; Gattuso: ''Brividi dal tunnel alla panchina. Che ricordi! Grazie Salerno'' -.

VIDEO – Marsiglia, Gattuso ringhia in panchina: lo scherzo finisce malissimo - Nella serata di ieri, Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, è stato protagonista di un episodio col suo stile: andiamo a vedere che cosa è successo Dopo una partenza decisamente sotto le ... Da calciomercato.it

Gennaro Gattuso ringhia alla mala sorte: “Penso solo a quando tornerò a giocare” - Rino ‘Ringhio’ Gattuso vuole continuare a combattere, come è abituato a fare da sempre sui campi di gioco. ilfattoquotidiano.it scrive