Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale italiana | Determinazione e spirito di squadra

Gennaro Gattuso è il nuovo comandante della Nazionale italiana, scelto per la sua determinazione e spirito di squadra. Con un desiderio ardente di raggiungere traguardi storici, Rino si propone come l'uomo dei risultati, pronto a guidare l'azzurro verso nuovi successi. La FIGC e i tifosi ripongono in lui fiducia e speranza: questa nomina rappresenta una svolta importante nel cammino della nostra nazionale. E ora, il campo aspetta solo di essere conquistato.

"Gattuso è il nuovo ct perché ha le qualità e la determinazione, ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e il nostro Paese. La nazionale ha bisogno di lui e ha risposto senza esitazioni alla chiamata. Siamo convinti delle qualità umane e tecniche di Rino. Sarà l'uomo dei risultati". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale. "Non farei l'errore di fraintendere questa sua disponibilità a semplice entusiasmo - ha aggiunto -. C'è grande spirito di sacrificio, professionalità e preparazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale italiana: "Determinazione e spirito di squadra"

In questa notizia si parla di: gattuso - nazionale - gennaro - determinazione

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

Occhiali da sole, cappellino nero e qualche sorriso abbozzato: l'arrivo di Gennaro Gattuso a Roma per la prima conferenza stampa da CT della Nazionale viene visto come l'arrivo di un supereroe pronto a salvare la sua patria Ma, in questo caso, l'obiettivo Vai su Facebook

Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale italiana: Determinazione e spirito di squadra; Calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana; Gattuso nuovo allenatore della Nazionale, gli auguri della senatrice Minasi.

Gravina 'Italia ha bisogno di Gattuso, sarà il ct dei risultati' - "Gattuso è il nuovo ct perché ha le qualità e la determinazione, ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e il nostro Paese. Si legge su ansa.it

Italia, la presentazione di Gattuso. Gravina: "Sarà l'uomo dei risultati" | OneFootball - L’ex centrocampista azzurro è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della Nazionale italiana e oggi, giovedì 19 giugno, si presenta da ... Lo riporta onefootball.com