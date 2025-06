Gennaro Gattuso clamorosa replica a Ignazio La Russa | Cosa spero

Con La Russa non voglio passare inosservato, e così Gennaro Gattuso risponde con una clamorosa replica, difendendo la sua visione e il suo ruolo come nuovo CT della Nazionale. In un contesto in cui le opinioni si scontrano, la sfida tra le dichiarazioni crea un'eco che coinvolge tutto il mondo del calcio e della politica italiana, lasciando aperta una domanda: quale sarà il vero impatto di questa controversia sui destini dell’Italia calcistica?

Inizia ufficialmente l'era di Rino Gattuso come Ct della Nazionale. Una scelta che, però, non ha convinto tutti. Tra le voci critiche spicca quella del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha espresso le proprie riserve durante un’intervista a Radio Rai – GR Parlamento. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, l’ex centrocampista non rappresenterebbe al massimo delle potenzialità l’identità calcistica italiana. "Con La Russa non voglio fare alcuna polemica. Spero solo di fargli cambiare idea, di portare l’Italia al Mondiale per fargliela cambiare", ha risposto il nuovo Ct azzurro nel corso della sua prima conferenza stampa da mister della nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gennaro Gattuso, clamorosa replica a Ignazio La Russa: "Cosa spero"

In questa notizia si parla di: russa - gattuso - ignazio - spero

La Russa: “Gattuso? Non è simbolo del nostro calcio. Perché non Mourinho ct?” - La nomina di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell’Italia ha acceso entusiasmo e discussioni tra gli appassionati di calcio.

La Russa: “I miei dubbi li ho già condivisi con Gravina: Gattuso, per me, non rappresenta un simbolo del nostro calcio.” Che ne pensate? #larussa #italia #politica #nazionale #gattuso #gravina Vai su Facebook

Gennaro Gattuso, clamorosa replica a Ignazio La Russa: Cosa spero | .it; Il neo ct Gattuso: spero di far cambiare idea a La Russa; Gattuso: «Tornare al Mondiale è fondamentale, spero di far cambiare idea a La Russa».

Gattuso: «Tornare al Mondiale è fondamentale, spero di far cambiare idea a La Russa» - «Tornare al Mondiale per il nostro calcio è fondamentale: mi aspetta un lavoro difficile, ma di facile nella vita non c’è nulla». Secondo ilsole24ore.com

La prima conferenza di Gattuso da ct: «La Russa? Spero di fargli cambiare idea» - Insieme a lui il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha spiegato come la scelta dell’ex giocatore del Milan s ... Si legge su msn.com