Genitori nonni e baby sitter a Villa Sabucchi per chiedere più giochi per i bambini a cominciare dai piccolissimi

Genitori, nonni e babysitter a Villa Sabucchi si uniscono per chiedere con entusiasmo nuovi giochi e strutture dedicate ai più piccoli. In una società in evoluzione, dove le famiglie sono meno numerose e i contesti di vita sono diversi, avere parchi pubblici attrezzati diventa fondamentale per rispondere alle esigenze di crescita, socializzazione e sicurezza dei nostri bambini, dai piccolissimi agli adolescenti. Perché ogni bambino merita uno spazio in cui scoprire e divertirsi in totale serenità.

