Generali Philippe Donnet miglior ceo del settore assicurativo nella classifica Extel

Philippe Donnet, CEO di Generali, si conferma ancora una volta il miglior leader del settore assicurativo europeo, aggiudicandosi per la quarta volta il prestigioso titolo nella classifica Extel 2025. Questo riconoscimento, frutto di un feedback positivo da parte di professionisti buy-side e sell-side, sottolinea la sua eccellenza strategica e leadership innovativa. Mentre il CFO Cristiano Borean rafforza ulteriormente questa performance, il futuro di Generali si prospetta sempre più solido e promettente.

Il ceo di Generali, Philippe Donnet, si conferma per la quarta volta Best ceo del settore assicurativo europeo nell’edizione 2025 della classifica annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale. Questo successo si riflette in diverse categorie chiave per il back combinato di buy-side e sell-side, con il cfo di Generali, Cristiano Borean, riconfermato al primo posto come Miglior cfo del settore assicurativo. Inoltre, il team Investor & Rating agency relations di Generali si è classificato al primo posto nelle categorie Best Ir team, Best Ir professional – Fabio Cleva, Group head of Investor & Rating agency relations -, Best Ir program e Best investoranalyst Day. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Generali, Philippe Donnet miglior ceo del settore assicurativo nella classifica Extel

In questa notizia si parla di: generali - philippe - donnet - miglior

Philippe Donnet di Generali eletto per la quarta volta 'Best CEO' del settore assicurativo europeo - Philippe Donnet di Generali conquista per la quarta volta il titolo di "Best CEO" nel settore assicurativo europeo, un riconoscimento che testimonia la sua leadership innovativa e la solidità della strategia aziendale.

Philippe Donnet: "Generali è nelle mani giuste. Il risparmio non è a rischio, ma il risiko bancario destabilizza tutto" - X Vai su X

Con i dati del primo trimestre 2025, Generali (nella foto, il CEO Philippe Donnet) si conferma in ottima salute, evidenziando una crescita robusta del risultato operativo, un dato che arriva a 2,1 miliardi di euro (+8,9%), grazie a un contributo si... #assicurazioni # Vai su Facebook

Generali, Philippe Donnet miglior ceo del settore assicurativo nella classifica Extel; Generali ai vertici delle classifiche Extel. Donnet miglior CEO del settore assicurativo; Donnet miglior ceo in assicurazioni europee per la quarta volta.

Generali ai vertici delle classifiche Extel. Donnet miglior CEO del settore assicurativo - Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, si conferma per la quarta volta "Best CEO" del settore assicurativo europeo nell’edizione 2025 della classifica annuale di Extel (ex Institutio ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Generali ai vertici delle classifiche di Extel, Philippe Donnet si conferma miglior ceo del settore assicurativo - Generali è inoltre al primo posto nel settore assicurativo nelle categorie: Best CFO, Best Investor / Analyst Event, Best IR Professional, Best IR Program, Best IR Team e Best ESG Program ... firstonline.info scrive