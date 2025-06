Gemellaggio con Sindelfingen | scambi e promozione

Il gemellaggio tra Sondrio e Sindelfingen continua a rafforzarsi attraverso scambi culturali e promozionali di grande impatto. Un weekend ricco di incontri e scoperte, iniziato in anticipo e proseguito tra Italia e Germania, ha visto protagonisti rappresentanti istituzionali pronti a consolidare legami storici e nuove collaborazioni. Questo spirito di amicizia e cooperazione promette di aprire nuovi orizzonti per entrambe le comunitĂ , rafforzando il legame che le unisce.

SONDRIO Prosegue lo storico gemellaggio tra Sondrio e Sindelfingen. Un weekend iniziato in anticipo che si è allungato ai primi giorni di questa settimana, vissuto tra la Germania e l’Italia, con la visita della delegazione guidata dall’assessore ai Gemellaggi Raffaella Volpatti (foto), con il collega Ivan Munarini e il consigliere Dario Ruttico, anche presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, che ha preceduto l’arrivo in cittĂ del sindaco uscente, in carica ancora per qualche settimana, Bernd Vöhringer, per il commiato. Il sindaco Vöhringer è stato accolto a Palazzo Pretorio dal vicesindaco Francesca Canovi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it