GdF Grosseto controlli antidroga nelle zone boschive del litorale

Le Fiamme Gialle di Follonica intensificano i controlli nelle zone boschive del litorale di Grosseto, un'azione decisa per garantire sicurezza e tranquillità ai turisti e ai residenti. Nell’ultimo mese, operazioni mirate hanno messo in luce lo sforzo costante delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di droga, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva. La prevenzione diventa fondamentale per preservare il nostro territorio e tutelare la comunità.

Le Fiamme Gialle di Follonica hanno intensificato, nell'ultimo mese, i controlli a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. GROSSETO – Continuano le operazioni dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Tali attività, con l'approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del flusso turistico, saranno particolarmente intensificate, anche grazie al fiuto dell'infallibile pastore tedesco Linux, in prossimità del litorale e delle zone boschive limitrofe, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini.

