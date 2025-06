Gbu-57 | i dubbi di Trump sull' attacco all' Iran dipendono dalla super bomba

L’ombra di un intervento militare si fa sempre più forte nel conflitto tra Israele e Iran, mentre Donald Trump si interroga sui rischi e le conseguenze di un attacco. Le sue esitazioni sembrano dipendere da un fattore chiave: la super bomba. La domanda che tutti si pongono ora è: attaccare o non attaccare? E le decisioni in gioco potrebbero cambiare il corso della storia.

Attaccare o non attaccare? Donald Trump se lo sarà chiesto più volte negli ultimi giorni e la domanda rimbalza sulle bocche di tutti ora che il conflitto tra Israele e Iran si è riacceso. Gli spostamenti di navi da guerra, aerei cisterna e caccia suggeriscono un probabile intervento americano nel. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gbu-57: i dubbi di Trump sull'attacco all'Iran dipendono dalla "super bomba"

