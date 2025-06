Gazebo e dehors | sì in corso della Repubblica no agli ampliamenti nella zona pub

Recenti aggiornamenti regolamentari sullo spazio pubblico: gazebo e dehors sono ammessi lungo Corso della Repubblica, ma vietati ampliamenti nella zona pub e nella “croce” di via Neghelli-Lago Ascianghi. La posizione mira a preservare il confort dei residenti, favorendo al contempo l’animazione commerciale in aree come viale XXI Aprile e via Costa. Queste norme riflettono l’impegno del Comune nel bilanciare sviluppo e qualità di vita.

Niente allargamento dell’area per tavolini e sedie nella “croce” di via Neghelli-Lago Ascianghi nella zona pub; si invece a gazebo e pedane lungo corso della Repubblica, nel tratto viale XXI Aprile-via Costa, purché ci sia attenzione a non recare disturbo ai residenti. Sono alcune delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Gazebo e dehors: sì in corso della Repubblica, no agli ampliamenti nella zona pub

In questa notizia si parla di: gazebo - corso - repubblica - zona

2 giugno a Macerata – Festa della Repubblica Una giornata intensa, di memoria, riflessione e impegno civile, per celebrare insieme i valori fondanti della Repubblica italiana. Dopo il saluto di Sandro Parcaroli Sindaco di Macerata, la lettura del messaggio del Vai su Facebook

Gazebo e dehors: sì in corso della Repubblica, no agli ampliamenti nella zona pub; Installazione di strutture temporanee e arredo urbano, incontro in Commissione; Referendum 2025, gazebo informativo in Corso Repubblica.

Gazebo e dehors: sì in corso della Repubblica, no agli ampliamenti nella zona pub - Lago Ascianghi nella zona pub; si invece a gazebo e pedane lungo corso della Repubblica, nel tratto viale XXI Aprile- Come scrive latinatoday.it

Gazebo, ordinate tre demolizioni - Si tratta dei ristoranti "Lo Sprofondo", in corso Vittorio Emanuele, "La locanda di Federico", in piazza Mercantile, e di un locale in via della Grotta ... Si legge su bari.repubblica.it