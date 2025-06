Gaza passata in secondo piano ma la guerra continua

Mentre l'attenzione globale si sposta altrove, la sofferenza a Gaza persiste in silenzio. La guerra infuria senza sosta, lasciando dietro di sé cicatrici profonde nella popolazione civile. Servizio di Fabio Bolzetta ci ricorda che, anche se i media ne parlano meno, la crisi non è affatto finita. È tempo di non dimenticare e agire, perché ogni vita conta.

La situazione di Gaza è passata in secondo piano, ma la guerra e la sofferenza della popolazione continuano. Servizio di Fabio Bolzetta. TG2000.

400mila #morti, secondo Harvard. Massì dai, chiudiamo Harvard. #Gaza #Palestina #Israele #Bastaguerre #StopWar #CeaseFireNow Vai su Facebook

Nessuno parla dei bimbi ucraini deportati in Russia, nelle tv spazio solo dei civili di Gaza - Sono mesi ormai che la guerra ucraina è passata in secondo piano rispetto a quella di Gaza, di Gaza e non mediorientale. Secondo msn.com

Gaza, l’infermiera di Emergency: “Qui la situazione continua a peggiorare, non facciamola passare in secondo piano” - Un sacco di farina costa 500 euro, in aumento la malnutrizione: "Non abbassiamo l'attenzione" ... Da ilfattoquotidiano.it