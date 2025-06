Gaza l’infermiera di Emergency | Qui la situazione continua a peggiorare non facciamola passare in secondo piano

In un contesto internazionale spesso distratto, la realtà a Gaza resta allarmante e urgente. Non dimentichiamo che, nonostante le dichiarazioni e le priorità cambino, la sofferenza dei civili prosegue senza sosta. L’infermiera di Emergency ci racconta con voce spezzata le terribili condizioni di chi lotta ogni giorno per vivere. È il momento di fare sentire la nostra voce e non lasciar passare questa crisi in secondo piano.

“Negli ultimi giorni l’attenzione su Gaza è calata, ma la situazione qui resta drammatica. Anzi, va peggiorando”. Nonostante dopo l’attacco all’Iran, l’esercito israeliano abbia definito quello di Gaza “fronte secondario”, nella Striscia si continua a morire – almeno 69 persone uccise nelle ultime 24 ore – e a soffrire la fame e sete. Lo racconta in una testimonianza audio raccolta a fatica a causa delle continue interruzione della linea internet, l’infermiera di Emergency Eleonora Colpo. Da mesi è impegnata ad assistere la popolazione nei presidi medici dove lavora l’ong. “Le persone faticano a trovare il cibo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’infermiera di Emergency: “Qui la situazione continua a peggiorare, non facciamola passare in secondo piano”

