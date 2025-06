Gaza Israele attua Olocausto e crimini da 80 anni Netanyahu ebreo polacco di nome Benjamin Mileikowsky David Gruen alias Ben Gurion Rabin giudeo ucraino Rabitzov; ma i Palestinesi resisteranno

La tensione tra Gaza e Israele prosegue da decenni, alimentata da profonde radici storiche e conflitti irrisolti. In un contesto internazionale come quello di Oxford Unity, si leva forte il richiamo alla fine di un ciclo di oppressione e violenza, con la speranza che i palestinesi, resistendo con dignitĂ , possano trovare una via verso la pace e la giustizia. La domanda cruciale rimane: quale sarĂ il prossimo passo per un futuro di convivenza?

L'intervento durante il dibattito della Oxford Unity: "Metteremo fine alla macchina da guerra americana-sionista, basata su dominio, estrazione, inquinamento e saccheggio. E voi, o ve ne andrete, o imparerete a convivere da uguali con gli altri" Affrontando il problema di cosa fare con gli ab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele attua Olocausto e crimini da 80 anni, Netanyahu ebreo polacco di nome Benjamin Mileikowsky, David Gruen alias Ben Gurion, Rabin giudeo ucraino Rabitzov; ma i Palestinesi resisteranno

In questa notizia si parla di: gaza - israele - attua - olocausto

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Edith Bruck ha 94 anni, è una scrittrice e poetessa ebrea e soprattutto è una sopravvissuta all’Olocausto. Eppure - o forse proprio per questa ragione - ha appena pronunciato parole su Gaza, Israele e Netanyahu di una forza e di una lucidità e di una onestà sc Vai su Facebook

Olocausto israelo-statunitense: 570° giorno. 42° dalla fine unilaterale del cessate il fuoco. 71 Palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore. Bilancio attuale: 52.314 morti e 117.792 feriti; Abbas (Olp): Hamas ceda il potere e consegni le armi. Attacco Idf su Gaza City, strage di sfollati - Aggiornamento del 23 Aprile delle ore 22:15; Israele ha dimenticato la Shoah: a Gaza sta riscrivendo l’orrore.

Genocidio israelo-statunitense a Gaza: 615° giorno. 87° dalla fine unilaterale del cessate il fuoco. Olocausto di bambini a Khan Yunis - sioniste di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato la loro guerra genocida sulla Striscia di Gaza per il 87° giorno ... Segnala infopal.it

Olocausto israelo-statunitense a Gaza: 611° giorno. 83° dalla fine unilaterale del cessate il fuoco. Sabato di sangue: 91 morti - sioniste di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato la loro guerra genocida sulla Striscia di Gaza per il 82° giorno ... Si legge su infopal.it