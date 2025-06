Gavardo | Festa della Musica

Domenica 21 giugno Gavardo si trasforma in un palcoscenico vibrante per la Festa della Musica, l’evento internazionale che celebra il potere universale delle note. Dalle piazze storiche agli angoli nascosti, le melodie risuoneranno coinvolgendo tutta la comunità. Un’occasione imperdibile per vivere la città sotto una luce nuova e condividere emozioni attraverso il linguaggio universale della musica. Non mancate: la festa sta per cominciare!

Debutta anche a Gavardo la Festa della Musica: sabato 21 giugno, per tutta la giornata, arriva anche qui la manifestazione internazionale che trasforma interi paesi e città in palchi a cielo aperto. Da Piazza De' Medici al Mulino, dal Cortile del Museo a Piazza Zanardelli, il paese sarà inondato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gavardo: Festa della Musica

In questa notizia si parla di: gavardo - musica - festa - piazza

, – , , ! ' ! ? In occasione della Festa della Musica e della conclusione della 10 Vai su Facebook

Gavardo: Festa della Musica; Strabilio Festival: due anteprime a Gavardo nel fine settimana; A Gavardo In Piazza con Noi apre la rassegna «Un ponte di libri».

Roma, 50 band, cori e artisti arrivano a piazza Sempione: al via la terza edizione della Festa della Musica. Ecco la data - Migliaia i concerti in tutta Italia per la Giornata della Festa della Musica. Come scrive msn.com

Roma, Municipio I celebra la Festa della Musica 2025 - Due maratone musicali nel cuore della Capitale, cori e Jazz tra Palazzo Braschi e Sant’Ivo alla Sapienza ... Come scrive msn.com