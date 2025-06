Gattuso | voglio portare l' Italia ai Mondiali

Spero di essere all'altezza, so che il mio entusiasmo e la mia determinazione saranno gli strumenti per rilanciare il calcio italiano. Con Gattuso alla guida, unita passione e strategia, l’obiettivo è chiaro: riportare l’Italia ai vertici mondiali e sognare in grande ancora una volta.

Torna Un sogno che si avvera, un'avventura accolta con convinzione e con l'obiettivo chiaro per risollevare le sorti della Nazionale. È iniziata ufficialmente l'era di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico, con una conferenza stampa che si è tenuta all'Hotel Parco dei Principi di Roma insieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e al capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon. "Spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, ma siamo consapevoli e convinti di poter fare un grande lavoro", le prime parole del ventitreesimo ct azzurro. "In Italia i giocatori ci sono, ma bisogna metterli nelle condizioni migliori per esprimersi.

