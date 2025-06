Gattuso Un sogno ora l' obiettivo è riportare l' Italia al Mondiale

Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e determinazione. Con l’obiettivo di riportare l’Italia al Mondiale, il suo approccio si basa sulla creazione di un’alchimia vincente, come fece Lippi. “Voglio entrare nella testa dei giocatori e guidarli verso il sogno,” afferma con entusiasmo. Un compito difficile, ma per Gattuso, la sfida più stimolante è appena iniziata.

"Voglio entrare nella testa dei giocatori e creare l'alchimia giusta come fece Lippi" ROMA - "Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all'altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c'è nulla". Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale, è stato prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Un sogno, ora l'obiettivo è riportare l'Italia al Mondiale"

