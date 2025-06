Gattuso su Acerbi | Non l’ho chiamato farò altre scelte Sul rifiuto alla Nazionale…

Le parole di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, nella conferenza stampa di presentazione sul caso Acerbi. Gennaro Gattuso ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’ Italia. L’ex centrocampista è tornato sul caso Acerbi dell’ Inter. RISPOSTA A LA RUSSA – «Spero di fargli cambiare idea. Ma posso assicurarti che nel 2005 sono stato male dopo la finale, volevo lasciare il Milan. Spero di fargli cambiare idea e di raggiungere l’obiettivo». CHI RIFIUTA LA NAZIONALE – «Bisogna capire perché si rifiuta la Nazionale. Ho chiesto a Gigi e al presidente di far venire a Coverciano anche chi ha qualche problemino, abbiamo tutto per gestire i giocatori, vogliamo essere credibili e non creare precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gattuso su Acerbi: «Non l’ho chiamato, farò altre scelte. Sul rifiuto alla Nazionale…»

