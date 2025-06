Gattuso si presenta | La panchina della Nazionale per me è un sogno che si avvera Futuro? Sono convinto di questa cosa

Gennaro Gattuso si presenta con entusiasmo sulla panchina della Nazionale italiana, un sogno che diventa realtà per l’ex centrocampista e allenatore. Con passione e determinazione, ha dichiarato: «Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza». La sua nomina rappresenta un nuovo inizio, carico di sfide e speranze, e tutti noi aspettiamo di vedere come guiderà la nostra Nazionale verso nuovi successi.

Gattuso si presenta in conferenza stampa come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: le dichiarazioni dell’ex Milan e Napoli. Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo ct della Nazionale italiana. Di seguito le parole dell’ex tra le altre di Milan e Napoli. SOGNO – « Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. Io e io mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, ma c’è la consapevolezza di poter fare un grandissimo lavoro. C’è da lavorare, da andare in giro e parlare coi giocatori per entrare nella loro testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com