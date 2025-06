Gattuso si presenta | Italia? Voglio creare una famiglia dobbiamo dirci le cose in faccia e fare questo

Gennaro Gattuso si presenta come il nuovo allenatore dell’Italia, portando con sé un spirito di squadra e sincerità. Dopo un passato ricco di sfide in campo, Gattuso vuole costruire un gruppo forte, basato sulla fiducia e la comunicazione aperta. La sua filosofia? “Creare una famiglia, dirci le cose in faccia”, perché solo così si superano le difficoltà e si raggiungono grandi obiettivi. È il momento di scrivere un nuovo capitolo, e lui è pronto a guidarci verso il successo.

Gattuso si presenta come nuovo CT dell’Italia: l’ex centrocampista parla in conferenza. Dopo mille battaglie sul campo anche con l ‘ Inter, Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa da nuovo ct dell ‘Italia. «Le prime parole che dirò ai miei giocatori? Creare una famiglia, dirci le cose in faccia. In campo le difficoltà ci sono in qualsiasi momento ed è quando ti senti solo e non senti la voce del compagno di incoraggiamento è dura e 90 minuti diventano interminabili. Questo aspetto dobbiamo cambiare. Dire le cose che a volte qualcuno non vuole sentire. Solo così si può crescere. I ‘no’ all’Italia? Bisogna vedere e capire il perché. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gattuso si presenta: «Italia? Voglio creare una famiglia, dobbiamo dirci le cose in faccia e fare questo»

