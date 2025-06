Gattuso si presenta in Nazionale | Obiettivo mondiale

Con entusiasmo e determinazione, Gattuso si presenta alla guida della Nazionale con un obiettivo chiaro: conquistare il mondiale. Il nuovo commissario tecnico, tra parole di motivazione e una visione ambiziosa, guarda avanti senza lasciarsi distrarre dalle polemiche, mentre Gravina svela i motivi della sua scelta. È il momento di credere nel sogno azzurro: il cammino verso la gloria è appena iniziato.

La carica del nuovo ct che glissa sulla polemica con La Russa, Gravina: "Ecco perché l'ho scelto" L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gattuso si presenta in Nazionale: “Obiettivo mondiale”

Italia, Gattuso si presenta: «Per me è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. Mondiale? Ho una convinzione su questa squadra» - Gennaro Gattuso si presenta con entusiasmo come nuovo commissario tecnico dell’Italia, un sogno che diventa realtà .

Italia, al via oggi l'era Gattuso: alle 11 la presentazione, obiettivo Mondiale #nazionale #gattuso #presentazione

Occhiali da sole, cappellino nero e qualche sorriso abbozzato: l'arrivo di Gennaro Gattuso a Roma per la prima conferenza stampa da CT della Nazionale viene visto come l'arrivo di un supereroe pronto a salvare la sua patria Ma, in questo caso, l'obiettivo

