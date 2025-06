Gattuso presenta la sua Nazionale | Guidare l’Italia è un sogno che si avvera E su La Russa | Andremo al mondiale e gli farò cambiare idea

Oggi, 19 giugno, Gennaro Gattuso ha fatto il suo debutto ufficiale come allenatore della Nazionale italiana, un sogno che si avvera per lui e per tutti gli appassionati azzurri. Con entusiasmo e determinazione, ha presentato il suo progetto tecnico, pronto a portare l’Italia al mondiale e a cambiare le sorti di una squadra ricca di storia. La sua sfida? Dimostrare che il talento va oltre la grinta.

Oggi, 19 giugno, è stato il primo giorno da allenatore della Nazionale per Gennaro Gattuso. Nella conferenza stampa, accompagnato dal Presidente della Federazione Gabriele Gravina e dal capo delegazione Gigi Buffon, Gattuso ha risposto alle domande dei giornalisti per illustrare il suo progetto tecnico per gli azzurri che, ha tenuto a ribadire piĂą volte, non sarĂ basato solo su grinta e tenacia, quelle che hanno fatto le fortune del Gattuso giocatore, ma anche su analisi, studio e valorizzazione dei giocatori, soprattutto quelli piĂą giovani. Il senso d’appartenenza e la valorizzazione dei giocatori. 🔗 Leggi su Open.online

